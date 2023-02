W sondażu pracowni IBRiS dla portalu Onet zbadano poziom zaufania do polskich polityków w styczniu 2023 roku.

Którym politykom ufają Polacy?

Z odpowiedzi respondentów wynika, że największym zaufaniem cieszy się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO). Na polityka wskazało 41,1 proc. ankietowanych. Trzaskowski pozostał liderem rankingu, mimo największego wzrostu nieufności - o 8,1 pkt. proc. - w stosunku do grudniowego sondażu.

Na drugim miejscu znalazł się prezydent Andrzej Duda - wskazało go 38,3 proc. ankietowanych. To wzrost o 1,2 pkt. proc. w stosunku do wcześniejszego miesiąca. Podium uzupełnia premier Mateusz Morawiecki. Ufa mu 37,6 proc. respondentów (wzrost o 1,5 pkt. proc.)

Kolejne miejsca zajęli: lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (32,9 proc.), lider PO Donald Tusk (32,6 proc.), wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak (31,7 proc.), prezes PiS Jarosław Kaczyński (30,2 proc.), lider Polski 2050 Szymon Hołownia (29,9 proc.), lider Nowej Lewicy Robert Biedroń (27,6 proc.), marszałek Sejmu Elżbieta Witek (25,8 proc.), wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (25,1 proc.), marszałek Senatu Tomasz Grodzki (23,4 proc.), wicepremier Jacek Sasin (23,1 proc.), wicepremier Piotr Gliński (21,1 proc), lider Nowej Lewicy Adrian Zandberg (19,6 proc.), minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (17,6 proc.), poseł Konfederacji Krzysztof Bosak (16,3 proc.).

Politycy, którym Polacy ufają najmniej

Według sondażu najmniejsze zaufanie wśród Polaków w styczniu budził minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro (67,8 proc. ankietowanych wskazało na brak zaufania). W grudniu wskazywało go 69,7 proc. ankietowanych.

Drugie miejsce zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński. 61,3 proc. respondentów wskazało, że mu nie ufa (w grudniu- 64,9 proc.)

Niechlubne podium zamyka wicepremier Jacek Sasin (60,7 proc.). Miesiąc wcześniej wskazywało go 60,1 proc. ankietowanych.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 27-28 stycznia 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).