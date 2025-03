Resort obrony narodowej w przesłanej Interii odpowiedzi informuje, że "aktualnie trwają prace nad stworzeniem systemu dobrowolnych szkoleń wojskowych, które będą dostępne dla wszystkich chętnych osób i dostosowane do ich potrzeb i możliwości". W tym celu ma powstać specjalna strona internetowa, która "wskaże możliwości i opcje wyboru szkolenia dostosowanego do indywidualnych preferencji" . Co to znaczy?

- Wojsko Polskie ma bardzo szczupłe rezerwy, które składają się głównie z mężczyzn w okolicach 40. roku życia i starszych. Krótko mówiąc, gdyby agresja zaczęła się dzisiaj, to wystawilibyśmy do walki armię mocno podstarzałą. Chodzi o to, aby to zmienić i aby także młodsi mężczyźni w sytuacji zagrożenia wiedzieli, co robić - komentował dr Marek Kozubel, współautor książki "Wojna rosyjsko-ukraińska. Pierwsza faza".