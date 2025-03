"Dobrze, że rozmowa była całkowicie konstruktywna. Ukraina jest zaangażowana w szybkie dążenie do pokoju , a my jesteśmy gotowi zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby stworzyć wszelkie warunki dla niezawodnego, trwałego i przyzwoitego pokoju" - podkreślił w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski .

Ukraiński prezydent dodał, że przedstawiciele oddelegowani do prowadzenia rozmów w Dżuddzie poinformowali amerykańską delegację o "pryncypalnych stanowiskach" Kijowa . "Ukraina była gotowa na zawieszenie broni na morzu i w powietrzu, ale USA zaproponowały rozszerzenie go na ląd. Ukraina z zadowoleniem przyjęła tę propozycję" - wskazał.

"Niestety, od ponad doby świat nie usłyszał jeszcze znaczącej odpowiedzi Rosji na przedstawione propozycje. To po raz kolejny pokazuje, że Rosja dąży do przedłużenia wojny i odroczenia pokoju tak długo, jak to możliwe. Mamy nadzieję, że presja ze strony USA będzie wystarczająca, by zmusić Rosję do zakończenia wojny" - dodał Wołodymyr Zełenski.