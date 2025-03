Rosyjscy dyplomaci ocenili, że nadzwyczajny szczyt w sprawie rozbudowy zdolności obronnych UE jest dowodem na to, że wspólnota dąży do stania się "zmilitaryzowanym stowarzyszeniem" i ma obsesję na punkcie zadania Rosji "strategicznej klęski". "Jesteśmy przekonani, że kraje światowej większości, które są zaznajomione z kolonialnymi praktykami europejskich 'demokracji' i próbami ich ożywienia przez Unię Europejską poprzez dialog z partnerami zewnętrznymi z pozycji siły, wyciągną niezbędne wnioski" - napisano w wydanym komunikacie.

Słowa Siergieja Ławrowa to kolejny mocny głos, który dobiegł w czwartek z Kremla . Wcześniej doradca Władimira Putina Jurij Uszakow , odnosząc się do środowej rozmowy z doradcą Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Michaelem Waltzem krytykował pomysł przeprowadzenia 30-dniowego zawieszenia broni w Ukrainie .

- Nikt nie potrzebuje kroków imitujących pokojowe działania w Ukrainie - powiedział, dodając że "Rosja dąży do długoterminowego rozwiązania konfliktu w Ukrainie". Stwierdził też, że czasowy rozejm byłby "tymczasowym oddechem dla Ukrainy ", a tego Moskwa nie bierze pod uwagę.

Uszakow stwierdził też, że celem Rosji jest "długoterminowe pokojowe rozwiązanie konfliktu". - 30-dniowe czasowe zawieszenie broni. Cóż, co nam to da? Nic nam to nie da. Stworzy jedynie możliwość przegrupowania się Ukraińców, wzmocnienia i kontynuowania dotychczasowych działań - powiedział Uszakow.