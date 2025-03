Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

"Opady deszczu nad regionem przechodzą nad coraz większym obszarem w opady śniegu . W kolejnych godzinach opady śniegu będą występować na coraz niżej położonych terenach. [...] Do wieczora może utworzyć się pokrywa śnieżna o grubości ok 10 cm" - informował przed południem IMGW .

W czwartek pogoda przyniesie nie tylko nieprzyjemne opady . Na południowym wschodzie trzeba uważać na burze . W ich trakcie może spaść do 8-12 mm deszczu, a wiatr osiągać prędkość do 55 km/h.

Według synoptyków w południowo-wschodniej części Podkarpacia może wiać silny wiatr , osiągający w porywach do 80 km/h. Związane z tym alerty obowiązują od godz. 14:00 do 20:00.

Na tych terenach w nocy z czwartku na piątek temperatura spadnie do około -1 stopnia, a przy gruncie do -2, -3 st. C. Kolejne noce mogą się okazać jeszcze mroźniejsze, z mrozem dochodzącym do około -4 stopni, zaś przy gruncie do -6 st. C.