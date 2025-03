Tak źle nie było od ćwierć wieku. Groźna choroba ponownie atakuje

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w czwartek, że liczba zachorowań na odrę w regionie obejmującym Europę i Azję Środkową lawinowo wzrosła w 2024 roku, osiągając poziom najwyższy od ćwierć wieku. W obliczu rosnących obaw o wybuch epidemii WHO wezwała do intensyfikacji działań celem zwiększenia wyszczepialności.