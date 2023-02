Najnowszy sondaż parlamentarny został przeprowadzony przez pracownię IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej". Wyborcy zostali zapytani o dwa możliwe warianty.

Najnowszy sondaż. Rośnie poparcie dla największych partii

Z badania wynika, że na ten moment PiS mógłby liczyć na 33,9 proc. poparcia. W porównaniu do stycznia to wzrost o 4,2 pp. Z kolei Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 27,3 proc. głosów, podczas gdy w styczniu było to 25,4 proc.

W przypadku mniejszych partii zmiany nie są tak zauważalne. Lewica utrzymuje się na poziomie 9 proc., Polska 2050 traci, uzyskując 8,3 proc. PSL wciąż za progiem wyborczym z poparciem 5,1 proc., a Konfederacja spada o punkt do 5,6 proc.

Według najnowszego sondażu frekwencja wyborcza wciąż jest niska i wynosi 49,3 proc. Zmalała za to liczba wyborców niezdecydowanych z 14 do 11 proc.

Najnowszy sondaż. Nowy układ sił opozycji?

Sytuacja zmienia się jednak, gdy weźmie się pod uwagę samorządowców. Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i ruch Tak! Dla Polski - z wieloma samorządowcami z związanymi z PO.

Z badania wynika, że startując ze wspólnej listy niemal dogoniliby Zjednoczoną Prawicę. PiS i Solidarna Polska uzyskują wówczas 33,3 proc. poparcia, a koalicyjna opozycja mogłaby liczyć na głosy 32 proc. respondentów.

Przy takim układzie sił inne partie jednak tracą. Lewica otrzymuje 8,8 proc., Polska 2050 - 6,9 proc., a Konfederacja - 5,3 proc. poparcia.