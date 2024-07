Protest przed Sejmem. Apel o dymisję wicepremiera i interwencja policji

Organizatorzy Ogólnopolskiego Strajku Kobiet przekazali w opisie wydarzenia, że protestują, by zasygnalizować, że nie zgadzają się z decyzją posłów w tej sprawie. Jak podkreślono, chodzi głównie o polityków z PiS, Konfederacji i PSL. "(...) My nie odpuścimy. Nie da się nas zastraszyć, przekupić, oszukać" - czytamy na stronie protestu.

Protest przed Sejmem. Organizatorzy poprosili policję o interwencję

Na początku protestu w Warszawie aktywistka Marta Lempart powiedziała, że " stołki PSL dostał dzięki kobietom i młodym ludziom , dla których aborcja jest jednym z najważniejszych postulatów". - Największy żal mam do pana, panie premierze. Bo pan doskonale wiedział, co należy zrobić - dodała, kierując swoje słowa do Donalda Tuska.

Natalia Broniarczyk z grupy Aborcyjny Dream Team zwróciła się do Romana Giertycha. - Teraz będziecie nas wsadzać za to, że ktoś nas nakłania do aborcji. Przecież my nie mamy własnego rozumu, nam można tylko coś nakazać albo zakazać - powiedziała.