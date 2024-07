Tusk reaguje po głosowaniu. Posłowie KO zawieszeni i pozbawieni funkcji

W głosowaniu nie wzięło udziału trzech posłów KO: Krzysztof Grabczuk , Waldemar Sługocki , a także Roman Giertych , który był w piątek w Sejmie, na co zareagował w mediach społecznościowych Donald Tusk . Premier zaznaczył przy tym, że pierwszy z wymienionych posłów jest usprawiedliwiony.

"To nie było zwykłe głosowanie. Poseł Grabczuk w szpitalu - jest usprawiedliwiony. Posłowie Giertych i Sługocki zostaną zawieszeni w klubie poselskim i pozbawieni funkcji (wiceprzewodniczącego klubu i wiceministra)" - zapowiedział we wpisie na platformie X.

Donald Tusk zapowiada zawieszenia w klubie. Tak tłumaczą się posłowie

Brak udziału w głosowaniu wyjaśnił na platformie X poseł Sługocki, usprawiedliwiając się nieobecnością w kraju. Jednocześnie zaznaczył swój stosunek do tematu głosowania.

"Moja nieobecność w Sejmie spowodowana jest podróżą służbową do USA, zaplanowaną kilka miesięcy temu. Wielokrotnie w swych wypowiedziach podkreślałem potrzebę depenalizacji aborcji. Jestem przekonany, że projekt wróci do Sejmu i uzyska większość" - napisał Sługocki.

Z kolei obecny na sali sejmowej Roman Giertych odwołał się do "szacunku poglądów wyborców KO".

"Wiele moich poglądów ewoluowało, ale nie jestem Moniką Pawłowską a rebours. Dzisiaj ze względu na szacunek do poglądów jednak zdecydowanej większości wyborców KO oraz do dyscypliny klubowej postanowiłem nie brać udziału w glosowaniu nad projektem Lewicy" - czytamy we wpisie posła.