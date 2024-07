Wyjaśnienia zawieszonego posła. "Nigdy nie było tak niechlujnego projektu"

Giertych o projekcie Lewicy ws. aborcji. "Przecież to jest szaleństwo"

"I na koniec absolutny hit posłanki Żukowskiej. Ustawa wprowadza dowolność interpretacyjną, która w przypadku, gdyby prawica doszła do władzy, mogłaby doprowadzić do zupełnie odwrotnego od zamiaru autorek interpretowania jej zapisów i wymierzania kar dożywocia za aborcję" - zauważył Giertych.

Zawieszony poseł przekazał, że sprawę podniósł bardzo późno. "Gdy przedstawiłem moje pierwsze wątpliwości (co do dożywocia za aborcję) usłyszałem, że prof. A. Zoll b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, autor komentarzy do kodeksu karnego i wielu publikacji na temat Konstytucji i prawa karnego jest powszechnie uznawany za osobę skompromitowaną i nikt nie będzie go traktował poważnie bo wydał wyrok, który ekspertki krytykują" - dodał.