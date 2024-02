Mateusz Morawiecki doprowadził do obniżenia pozycji Polski w UE, zredukował jej suwerenność i realizował plan Angeli Merkel - tak działalność byłego premiera ocenił poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski. Polityk uderzył w Morawieckiego, komentując jego "szkodliwe" decyzje dotyczące np. mechanizmu praworządności czy "Fit for 55". "Przez to PiS przegrało wybory" - stwierdził, dodając, że "ci, co oddawali suwerenność, udają, że jej teraz bronią".