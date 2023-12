Donald Tusk został w poniedziałek desygnowany przez Sejm na stanowisko premiera, po głosowaniu nad jego kandydaturą zabrał głos. Chwilę później zszedł z mównicy, a posłowie odśpiewali wspólnie państwowy hymn. Nagle na mównicę wszedł, bez żadnego trybu, prezes PiS Jarosław Kaczyński . - Jest taki tryb, gdy ktoś kogoś obraża - powiedział podniesionym tonem, a następnie zwrócił się bezpośrednio do Donalda Tuska.

Marcin Ociepa krytycznie o słowach Jarosława Kaczyńskiego. "Jakim agentem?"

- Uważam, że to jest sformułowanie niewłaściwe wtedy, gdy nie jest oparte na faktach. Gdy jest oparte na faktach, niestety jest to smutna prawda. Donald Tusk prowadził politykę w interesie Niemiec, która była sprzeczna z interesem Polski - mówił w RMF FM Paweł Jabłoński. Z kolei sam Kaczyński stwierdził we wtorek w Sejmie, że "niczego nie żałuje".