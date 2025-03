- Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że Trump dał nam cztery lata na przygotowanie się do tego, co nieuniknione: wielkiej europejskiej wojny. To bardzo ważne, by wykorzystać ten czas mądrze i wziąć pod uwagę wszystko - przekonywał Sołowjow w ostatnim wydaniu swojego programu.

Jak dodał, Rosjanie nie powinni nastawiać się na to, że jakiekolwiek porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie zostanie osiągnięte "na długo".

Rosyjskie media państwowe: Wojna z Europą w 2029 r.

- Europa wyznaczyła sobie cel, co leży w jej naturze, by do 2029 roku być gotowym do wojny z Rosją - ocenił rosyjski propagandysta.

Przekonywał, że kraje Starego Kontynentu zmierzają na kurs kolizyjny z jego krajem i nie są już w stanie się z niego wycofać. Stwierdził, że w krajach europejskich nie ma też już "wewnętrznych sił", które mogłyby spowodować zatrzymanie "zniszczenia Europy".

- To smutne, ale jeśli Europejczycy wybiorą taki los, będą swoją własną krew na rękach - orzekł Sołowjow.

Propagandysta wskazywał, że jeszcze do niedawna zjednoczenie Zachodu było nie do podważenia. - Co widzimy teraz? Skaczą sobie do gardeł - powiedział z satysfakcją, wskazując na przykłady USA, Kanady, Grenlandii i Danii.

Sołowjow przekonywał, że Europa nie jest do niczego potrzebna Donaldowi Trumpowi, więc nawet jeśli będzie protestować przeciwko zagarnięciu przez niego nowych terytoriów, prezydent USA nie przejmie się tym nawet przez chwilę.

Scenariusz Rosji niemożliwy bez J.D. Vance'a?

Gwiazdor rosyjskiej telewizji państwowej zapowiadał, że wkrótce będziemy mieli do czynienia z rozbiorem Europy.

- Wrócimy do naszych baz wojskowych we wschodniej Europie, musimy wrócić do Berlina. Raz jeszcze musimy nauczyć kraje bałtyckie, jak kochać język rosyjski. Mamy wiele do zrobienia - zapowiadał.

Goście zaproszeni do studia potakiwali, zgadzając się z każdym słowem prowadzącego. Rosyjski politolog Dmitrij Drobnicki potwierdził słowa Sołowjowa, jednak podał warunek, bez którego snuta przez niego historia może się nie spełnić.

- To wszystko będzie możliwe tylko wtedy, gdy w 2028 r. (kolejne wybory prezydenckie w USA - przyp. red.) wygra J.D. Vance lub ktoś podobny do niego - stwierdził.

