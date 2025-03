Do pierwszej tury wyborów prezydenckich zostało mniej niż dwa miesiące.

W najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytano respondentów o to, który z kandydatów na prezydenta p rowadzi najlepszą kampanię wyborczą.

Na trzecim miejscu uplasował się kandydat popierany przez PiS - Karol Nawrocki. 10,5 proc . respondentów uznało, że to właśnie szef IPN prowadzi najlepszą kampanię wyborczą.

Co piąta kobieta (22 proc.) i blisko co trzeci mężczyzna (32 proc.) wskazało, że to Sławomir Mentzen prowadzi najlepszą kampanię wyborczą.