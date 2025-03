Komu przysługuje ryczałt energetyczny? 312,71 zł dla konkretnych grup

Tomasz Kromp

Ryczałt energetyczny to specjalne świadczenie, które przysługuje określonym grupom. Jego kwota w 2025 roku to ponad 300 zł. Co ważne, żeby otrzymać ryczałt energetyczny, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.