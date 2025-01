Sejm. Lista nieobecnych posłów. Kto liderem?

Według danych liderem tego rankingu jest Andrzej Gut-Mostowy - poseł PiS z Zakopanego , były wiceminister turystyki. Opuścił on 20 posiedzeń Sejmu .

Poseł Gut-Mostowy w swoim tłumaczeniu dla "Rzeczpospolitej" powiedział, że "nie podpisuje się na liście posiedzeń Sejmu, choć na nich bywam, co można łatwo sprawdzić. I miał problemy ze zdrowiem latem". - Zwolnień nie wysyłam , bo nie pobieram uposażenia - zaznaczył.

Nieobecności na komisjach w 2024 roku. Przodują posłowie PiS

Pierwsza trójka posłów zrezygnowała 10 września z zasiadania w komisji ds. Pegasusa po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. - Złożyliśmy rezygnację na piśmie, która nie została uwzględniona przez przewodniczącą Magdalenę Srokę. Jesteśmy karani finansowo, co miesiąc z tego tytułu nie otrzymujemy ok. tysiąca złotych. To jest polityczna zemsta. Praca posła w komisjach jest deklaratywna - skomentował dla "Rz" poseł Łukaszewicz.