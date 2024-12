Państwowa Komisja Wyborcza 16 grudnia odroczyła obrady w kwestii sprawozdania finansowego komitetu PiS. Jako pierwszy o decyzji PKW poinformował Polsat News. Jak wytłumaczono, obrady przełożono "do czasu systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a także sędziów orzekających w tej izbie".

Subwencja PiS. Głośna decyzja PKW po ruchu Sądu Najwyższego

Za odroczeniem głosowali Paweł Gieras, Ryszard Kalisz, Ryszard Balicki, Maciej Kliś i Konrad Składowski. W sobotę Kalisz przekazał w TVN24, że mimo to przewodniczący PKW Sylwester Marciniak "zarządził tryb obiegowy przyjęcia uchwał do poniedziałku do godz. 12". Dodał, że wśród wypunktowanych w wiadomości "nieistotnych uchwał" znajduje się uchwała nr 7 o tytule "KW PiS po SN".