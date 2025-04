Rosyjskie media prokremlowskie zwróciły uwagę na decyzję Waszyngtonu, a Axios spekuluje o możliwych nowych sankcjach, jeśli nie dojdzie do zawieszenia broni w Ukrainie.

Dekret Bidena, podtrzymany przez Trumpa, pierwotnie zakładał obowiązywanie sankcji do 2025 roku, ale został przedłużony.

Pierwotnie dokument nakładający sankcję na Rosję miał obowiązywać do 15 kwietnia 2025 roku. Być może w Moskwie pojawiła się nadzieja, że republikanin nie przedłuży jego obowiązywania. Ostatecznie stało się inaczej.

Serwis informacyjny Axios sugerował, że Trump może nałożyć na Moskwę nowe ograniczenia. Stanie się tak, jeśli do końca kwietnia nie dojdzie do przełomu w relacjach ukraińsko-rosyjskich. Biały Dom dąży do przełomu w trwającej wojnie i ogłoszenia zawieszenia broni.