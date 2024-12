Romanowski jedzie do swojego bastionu

Według informatorów Interii, na co dzień, nieruchomość, którą w Gilowie miał zajmować Romanowski, stoi pusta. Dom ma należeć do Krzysztofa Mielka. To on miał go użyczać Romanowskiemu. W ostatnich wyborach samorządowych walczył o mandat radnego Goraja (miasto w powiecie biłgorajskim - przyp. red.), ale bezskutecznie. Co więcej, mężczyzna prywatnie ma być partnerem życiowym Anny Mamoń - Szymańskiej. Kobieta jest miejską radną i startowała z komitetu wyborczego Andrzeja Koziny. Ten ostatni to burmistrz okolicznego Turobina i dobry znajomy Romanowskiego. Skąd takie kontakty u człowieka pochodzącego z woj. kujawsko-pomorskiego?