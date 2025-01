Komisja śledcza ds. Pegasusa. Zapowiedź kolejnych przesłuchań

Odnosząc się do kwestii raportu z prac, Magdalena Sroka zapowiedziała, że będzie on kompletny i będzie skupiał się na kilku aspektach. Dokument ma odnosić się do zakupu i stosowania systemu Pegasus, ale także będzie "drogowskazem, co należy zmienić, jak powinno zmienić się prawo, żeby w przyszłości ograniczyć możliwość łamania prawa przez polityków i osoby kierujące różnymi instytucjami".