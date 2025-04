- Odebrałbym im (osobom LGBT) prawo do zgromadzeń, ponieważ wszyscy są przestępcami - powiedział cytowany przez Reutersa Samuel Tar, który dołączył do demonstracji wraz ze swoimi przyjaciółmi, również ubranymi na szaro. - Chcieliby wyrazić siebie, co jest bardzo szkodliwe. Tylko ja powinienem mieć prawo do wyrażania siebie, nikt inny - dodał ironicznie.