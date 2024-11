W PiS trwa proces wyłaniania nowych szefów okręgów partyjnych . Na ostatnim kongresie w Przysusze zdecydowano, że PiS zmieni liczbę okręgów i będzie się ona pokrywać z liczbą okręgów do Sejmu (czyli zamiast dotychczasowych 16 okręgów będzie ich 40).

Wybory prezydenckie. Nowi liderzy PiS w regionach

Rafał Bochenek, rzecznik PiS, informując o wyborze nowych szefów okręgów przyznał, że zmiany te "zmierzają do przebudowy i zdynamizowania struktury partii w całej Polsce". - To również element przygotowania do zbliżających się wyborów prezydenckich, a w przyszłości także parlamentarnych - dodał Bochenek.