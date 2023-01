Euro w Polsce?

Dyskusja o przyjęciu przez Polskę waluty euro trwa od lat, a wśród polityków nie ma co do tej kwestii zgody. Obóz rządzący do sprawy podchodzi z dystansem. Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" w lutym ubiegłego roku sprawę komentował tak: "Nie traktuję wejścia do strefy euro jako celu. Dla mnie liczy się przede wszystkim rozwój Polski. Powinniśmy zostać przy złotym tak długo, aż poziom dochodu Polaków i struktura polskiej gospodarki nie będą bardzo podobne do wysoko rozwiniętych gospodarek Zachodu".

W lipcu 2022 roku prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Płocka mówił zaś: "euro by nas zabiło w czasie kryzysu w latach 2008-2009 i jeszcze bardziej by zabiło nas dzisiaj".



