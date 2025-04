Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 19 stopni Celsjusza do 23 stopni , chłodniej na wschodzie, około 17 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich około 16 stopni i na Półwyspie Helskim 13 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Lokalnie w rejonach podgórskich Karpat wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h, a wysoko w Karpatach i Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h .

Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-zachodnich zanikające burze. Temperatura minimalna od 6 stopni Celsjusza do 11 stopni .

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu i krańcach północno-wschodnich miejscami porywisty, z kierunków południowych. W rejonach podgórskich Karpat porywy wiatru początkowo w porywach do 65 km/h, stopniowo słabnący do 55 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h.