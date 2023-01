"To okres nowych początków, a w przypadku Chorwacji jeszcze bardziej niż gdziekolwiek indziej w Europie" - napisała na Twitterze Ursula von der Leyen, która w Nowy Rok przyjechała do Chorwacji, by uczcić wchodzące w życie zmiany.

Na granicy Słowenii z Chorwacją szefowa KE spotkała się z chorwackim premierem Andrejem Plenkoviciem i słoweńską prezydent Natasą Pirc Musar, a następnie wyruszyła do Zagrzebia. Tam szefowa KE zamieściła zdjęcie, na którym ona i chorwacki premier płacą w restauracji walutą euro: "Witaj w strefie euro, Chorwacjo" - napisała von der Leyen. Reklama 20 członków strefy euro O północy w sobotę Chorwacja stała się 20. członkiem europejskiej unii walutowej i 27. krajem strefy Schengen, w której ponad 400 milionów ludzi może swobodnie podróżować bez kontroli na granicach wewnętrznych. Chorwaccy politycy zwracają uwagę na korzyści oczekiwane przez Chorwację, kraj liczący 3,9 miliona mieszkańców. - Wejście do strefy euro i strefy Schengen to dwa strategiczne cele dalszej integracji z UE - mówił w środę konserwatywny chorwacki premier. Według ekspertów przejście na euro pomoże chronić chorwacką gospodarkę, jedną z najsłabszych w UE, nękaną przez rosnącą inflację, poważny kryzys energetyczny i geopolityczną niepewność związaną z inwazją Rosji na Ukrainę. Chorwacja ma problem z inflacją W listopadzie inflacja w Chorwacji wyniosła 13,5 proc., podczas gdy w strefie euro 10 proc. Eksperci powołują się w szczególności na eliminację ryzyka kursowego i lepsze warunki kredytowania w obliczu trudności gospodarczych. Strefa Schengen obejmuje obecnie ponad 4 mln km kw., na których mieszka niemal 420 mln osób. Należy do niej 27 państw: 23 spośród 27 państw członkowskich UE oraz wszyscy członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Kontroli nie zniesiono jeszcze na granicach wewnętrznych Bułgarii, Cypru i Rumunii, a Irlandia nie należy do strefy Schengen.