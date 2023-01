Emeryci będą musieli oddać część rekordowej podwyżki. Ciebie też to dotyczy?

W 2023 roku waloryzacja rent i emerytur będzie rekordowa. Nowelizacja ustawy w tej sprawie zakłada, że świadczenia wzrosną o 13,8 proc. lub 250 zł. Spowoduje to konieczność zapłacenia podatku dochodowego przez grupę emerytów, która jeszcze w 2022 roku była z niego zwolniona.



Emeryci będą musieli oddać część podwyżki

Emerytura bez podatku obowiązywała seniorów w efekcie reformy Polski Ład, w ramach której kwota wolna od podatku to 30 000 zł. Reforma zakładała, że od emerytur i rent do wysokości 2500 zł brutto miesięcznie nie był odprowadzany podatek dochodowy. Aktualnie kwota wolna od podatku pozostaje dalej na poziomie 30 tysięcy złotych.

Rekordowa waloryzacja świadczeń emerytalnych przyczyni się do tego, że część emerytów otrzyma emeryturę w wysokości powyżej 2500 zł brutto i w związku z tym będzie zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego. Im wyższy będzie wskaźnik waloryzacji, tym więcej emerytów będzie musiało to zrobić.



Waloryzacja emerytur będzie jeszcze wyższa?

Premier Mateusz Morawiecki mówił, że koszt podwyżek świadczeń dla emerytów to 41,8 miliardów złotych. Zaznaczył jednak, że ta waloryzacja może być wyższa, ponieważ zależy od wskaźnika inflacji potwierdzonego przez GUS, a te dane znane mają być w lutym. Dlatego też ostateczne dane dotyczące wysokości waloryzacji świadczeń poznamy, kiedy GUS opublikuje wyniki inflacji za cały 2022 rok.

Ile emeryci będą musieli oddać skarbówce?



Pierwsza grupa emerytów, która już od marca będzie musiała oddać część świadczenia skarbówce, to osoby, które otrzymywały świadczenie w wysokości 2250 zł brutto, ponieważ teraz dostaną 2561 zł i będą musieli zapłacić 7 zł podatku dochodowego.



Kolejne grupy to emeryci, którzy otrzymują świadczenie wyższe niż 2250 zł. Dla przykładu - osoby, które według starych zasad nie płaciły jeszcze podatku dochodowego w ubiegłym roku, ponieważ otrzymywały świadczenie w wysokości 2500 zł brutto, otrzymają od tego roku z ZUS 2845 zł brutto, z czego 41 zł wyniesie podatek dochodowy.



Co z 13. emeryturą?

Trzynasta emerytura jest ustawowo gwarantowana także w tym roku. W miesiącu, w którym emeryci otrzymają dodatkowe świadczenie suma zasadniczej emerytury i 13. emerytury dla wielu z nich przekroczy kwotę wolną od podatku. Ministerstwo Finansów zdecydowało, że emeryci i renciści w 2022 roku nie zapłacili podatku dochodowego od trzynastej emerytury. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku dodatkowego świadczenia, którego wysokość zależy od poziomu emerytury zasadniczej, czyli 14. emerytury.



Jeszcze nie wiadomo jakie zasady będą obowiązywały w 2023 roku i czy dodatkowe świadczenie zostanie zwolnione od podatku dochodowego.