Charakterystyczne ruchy Rosjan nad Morzem Śródziemnym. Eksperci alarmują

W przeszłości wielokrotnie obserwowano loty rosyjskich samolotów między tymi dwoma krajami, ale zwykle wschodnia Libia była tylko krótkim przystankiem w drodze do Republiki Środkowoafrykańskiej , którą Moskwa traktuje jako bazę do poszerzania swoich wpływów w całej centralnej i zachodniej Afryce .

Libia jako strategiczne miejsce dla Moskwy. Trwa przerzucanie sprzętu wojskowego do Syrii

Itamilradar tłumaczy to tym, że Kreml przerzuca sprzęt wojskowy z Syrii do Libii, zamiast do Rosji, co dowodzi, że Moskwa coraz bardziej koncentruje się na tym północnoafrykańskim kraju.