Wypłata 13. i 14. emerytury może być ogromnym wsparciem dla seniorów, którzy zmagają się ze skutkami inflacji. Zapowiadana marcowa waloryzacja emerytur gwarantuje, że świadczenia będą wyższe niż w ubiegłym roku. Kiedy wypłaty 13. i 14. emerytury?

Komu się należy 13. i 14. emerytura?

13. i 14. emerytura jako dodatkowe świadczenie trafi do osób, które spełnią określone w ustawie warunki. Przede wszystkim należy do 31 marca 2023 roku mieć uprawnienia do emerytury, w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej. Komu przysługuje 13. i 14. emerytura? Ta trafi do uprawnionych do:

renty z tytułu niezdolności do pracy - w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych;

renty szkoleniowej;

renty socjalnej ;

; renty rodzinnej;

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Komu jeszcze przysługuje 13. i 14. emerytura? Na dodatkowy zastrzyk gotówki w 2023 roku mogą liczyć również osoby uprawnione do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Czy 14. emerytura będzie w 2023 roku?

W Polsce na stałe zapisana w prawie jest 13. emerytura. Ta wypłacana jest seniorom i rencistom od 2019 roku. Oprócz tego, od 2021 roku na ich konta trafia 14. emerytura. Początkowo miało być to jednorazowe świadczenie, jednak trwają prace legislacyjne nad wprowadzaniem "czternastki" także w 2023 roku. Tym zajmuje się już Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.



To jednak nie koniec rewolucji w emeryturach. Jeszcze pod koniec 2022 roku premier Mateusz Morawicki zapowiedział wprowadzenie 14. emerytury na stałe.