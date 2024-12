Donald Tusk pokazał nagranie. Podsumowanie roku rządu

Donald Tusk zwrócił się do wyborców i opublikował nagranie, w którym podsumował rok rządów koalicji. 12 grudnia 2023 roku premier wygłosił expose i zaprezentował program.

- Mija rok rządów Koalicji 15 października. To był rok zmian. Na lepsze - słyszymy na nagraniu, w którym wymieniono osiągnięcia obecnego rządu. Znalazło się w nim świadczenie 1500 zł tzw. babciowego, uruchomienie 800 plus czy bezpłatny program in vitro.