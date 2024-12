Instytut Sobieskiego przygotował obszerny raport, w którym podsumował rok działalności rządu Donalda Tuska. W tym celu przypomniano zapowiedzi z kampanii wyborczej (100 konkretów na 100 dni rządów) i porównano je do rzeczywistych działań koalicji rządzącej. Zwrócono także uwagę na badania opinii , które zostały przeprowadzone przez CBOS.

Raport Instytutu Sobieskiego. 10 głównych obszarów

Według autorów raportu powodem stagnacji rządu może być także słabe odczytywanie nastrojów społecznych . Polacy pesymistycznie patrzą na wojnę w Ukrainie , a dodatkowym powodem do niepokoju są m.in.: kryzys gospodarczy w Niemczech .

Eksperci Instytutu Sobieskiego uważają, że rządowi brakuje dostosowywania swoich działań do zmieniających się kwestii geopolitycznych, przez co, jak wskazują, "zamiast ścigać się nadal na wysokich obrotach, toczymy się na jałowym biegu".

Opinia społeczna

Raport wskazuje, że na nastroje wpływa słaby ogólny stan polskiej gospodarki. "Mimo że utrzymuje się wzrost gospodarczy, pozostaje on słaby. Wynagrodzenia rosną, choć wysoki poziom obaw skłania Polaków do oszczędzania, co wpływa na słabą dynamikę konsumpcji" - zaznaczono w tekście.