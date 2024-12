Wsparcia Ostatniemu Pokoleniu udzielił na portalu X (dawniej Twitter) Władysław Frasyniuk, związkowiec, były poseł i przewodniczący Unii Wolności.

"Nie poddawajcie się, walka o wartości jest ważna i wymaga odwagi" - czytamy we wpisie. Frasyniuk zwrócił się do premiera Donalda Tuska oraz szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka słowami: "wszyscy jesteśmy ostatnim pokoleniem".

Frasyniuk: Tusk powinien siąść do rozmów z Ostatnim Pokoleniem

- Uważam za skandaliczne zachowanie obecnego rządu. Atakowanie młodych ludzi, którzy wyszli nie w swoim imieniu, a w obronie nas wszystkich - podkreślił w rozmowie z Interią Władysław Frasyniuk. I dodał: - Traktowanie ich "z buta" nie jest przejawem siły. Jest przejawem słabości. Bije się zawsze słabszych. Reklama

- W tym samym czasie mamy protesty grupy występującej w swoich partykularnych interesach. To rolnicy. Nie słyszałem oburzonego premiera reagującego w tej sprawie - dodał.

Pytany o porównania do protestów z czasów "Solidarności" Frasyniuk odpowiedział: - Jest mi przykro. My też przeszkadzaliśmy większości społeczeństwa. Zakłócaliśmy spokój i porządek, inni przez nas cierpieli, byliśmy radykalną mniejszością. Tym bardziej moje środowisko powinno zabrać głos i stanąć w obronie prawa do demonstracji.

- To rząd jest odpowiedzialny za to, żeby ta karetka przejechała. Wolałbym, by Donald Tusk zaprosił młodych ludzi do kancelarii i porozmawiał o zasadach tych protestów. Warto rozmawiać z ludźmi, którzy podejmują ryzyko i wierzą w wartości, bo główną przyczyną słabości polskiej polityki jest brak wartości i zasad - zaznaczył działacz "Solidarności".

Premier Tusk o Ostatnim Pokoleniu. Zaapelował do służb

Na początku tygodnia Donald Tusk wezwał służby do "zdecydowanego reagowania" w przypadkach blokowania dróg przez aktywistów. Wpis premiera odnosił się do powtarzających się w ostatnich dniach akcjach, organizowanych przez przedstawicieli Ostatniego Pokolenia. Reklama

"Blokowanie dróg, niezależnie od politycznych intencji, stwarza zagrożenie dla państwa i wszystkich użytkowników dróg" - pisał szef rządu na portalu X.

Do sprawy odniósł się także minister Tomasz Siemoniak. - Tracicie sympatię obywateli - mówił do aktywistów w rozmowie z radiem TOK FM. - Jeśli ktoś będzie w akcie poparcia Platformy Obywatelskiej blokował Wisłostradę, tak samo policja go natychmiast usunie - zaznaczył szef MSWiA.

Ostatnie Pokolenie odpowiada premierowi

Ostatnie Pokolenie nie pozostało dłużne premierowi. "Dzisiaj stoi Pan tam, gdzie stało ZOMO" - napisali aktywiści na swoim profilu, przypominając, że Tusk sam zaczynał karierę od protestów.

Zdaniem Ostatniego Pokolenia, Donald Tusk "nie różni się od wezwań Kaczyńskiego, który chciał wyprowadzać czołgi na protestujące kobiety".

Aktywiści klimatyczni domagają się (na początek - red.) spełnienia dwóch postulatów: Przekazania wszystkich pieniędzy z budowy autostrad na regionalny transport publiczny oraz biletu za 50 zł miesięcznie na transport regionalny w całym kraju. Reklama

