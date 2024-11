Podczas wystąpienia na krakowskiej hali "Sokoła" prezes Instytutu Pamięci Narodowej uderzył dwukrotnie w pretendenta Koalicji Obywatelskiej do objęcia najważniejszego urzędu w państwie - Rafała Trzaskowskiego .

Wybory prezydenckie. Karol Nawrocki uderza w Rafała Trzaskowskiego

- Zaufajcie mi, nie robiłem sobie selfie, gdy każdego dnia jechałem tramwajem linii 12 z gdańskich Siedlec na Uniwersytet Gdański. To było moje normalne życie, nie potrzebowałem sobie robić selfie - stwierdził, czym nawiązał choćby do niedawnej kampanii promocyjnej Warszawy, gdy Rafał Trzaskowski przemierzał stolicę nowo wybudowaną trasą tramwajową do Wilanowa.