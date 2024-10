Razem chce opuścić klub? "Zapiszą się do opozycji"

Co z posłami, którzy mają opuścić klub Lewicy? - Jak wyjdą z klubu, to zapiszą się do opozycji - mówi krótko Tomasz Trela , wiceprzewodniczący klubu.

Rozłam w Razem. Żukowska: Otwarta droga do rządu

Pytana, czy byłe członkinie Razem dołączą do Nowej Lewicy podkreśla, że jeszcze za wcześnie na taką rozmowę. - Dajmy im dzisiaj ochłonąć i w tej trudnej decyzji nie narzucać im za chwilę kolejnych. Droga do Nowej Lewicy i do rządu jest otwarta. Natomiast nie wywieramy żadnej presji. To będą decyzje osób, które odeszły dzisiaj z partii Razem. Jeśli chodzi o Nową Lewicę to mamy jeszcze kilka stanowisk w rządzie, które są nieobsadzone, one nam przynależą. Na pewno jest pole do dyskusji w tej sprawie - wyjaśnia Żukowska.