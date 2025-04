Niebezpieczny wypadek na S7. Kierowca nie znalazł wytłumaczenia

Na drodze ekspresowej S7 doszło do niebezpiecznego wypadku. Kierujący seatem, jadąc pod prąd, doprowadził do kolizji z toyotą. 65-latek błyskawicznie stracił prawo jazdy, a za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Policja apeluje przed świętami o ostrożność. I to nie tylko na drogach.