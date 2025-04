Msza Krzyżma nie należy do Triduum Paschalnego. Ma do niego charakter przygotowawczy

Wielki Czwartek to pierwszy dzień Triduum Paschalnego . W tym dniu upamiętniamy ustanowienie przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy sakramentów eucharystii i kapłaństwa . Kościół rozpoczyna celebrację tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przechodząc do najświętszego czasu w roku liturgicznym .

W tradycji chrześcijańskiej krzyżmo święte to mieszanina oliwy i balsamu , którego używa się do namaszczania przy udzielaniu sakramentów: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, ślubów wieczystych, konsekracji biskupów, czy przy konsekracji kościołów i ołtarzy. Namaszczenie krzyżmem symbolizuje obecność i działanie Ducha Świętego .

Msza Krzyżma to wyjątkowe nabożeństwo , w którym Kościół celebruje sakramentalną moc olejów oraz jedność duchowieństwa z biskupem. Dlatego jest to liturgia szczególnie ważna dla duchowieństwa .

Katolicy są zobowiązani do uczestniczenia w mszy świętej w święta nakazane, inaczej popełniają grzech ciężki. Święta nakazane to wszystkie niedziele w roku oraz kilka dodatkowych uroczystości.

Msza Krzyżma do nich nie należy, dlatego też katolicy nie są zobowiązani do uczestnictwa w niej. Jednak to ważny element przygotowań do najświętszych dni w roku liturgicznym, dlatego, jeśli tylko jest możliwość, warto wybrać się na taką mszę.