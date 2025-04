Mycie szyb przed świętami nie ma sensu. Pogoda wszystko zepsuje

Niebo może niedługo zmienić kolor. Wszystko z powodu pyłu saharyjskiego, który zaczyna docierać do Polski. Pojawi się w naszym kraju we wtorek, jednak jego największe stężenie wystąpi w drugiej połowie tygodnia. Będzie osiadać na gładkich powierzchniach, co wielu osobom utrudni porządki przed Wielkanocą.