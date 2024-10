Do ostrej wymiany zdań między politykami doszło w programie "7. Dzień tygodnia w Radiu ZET". Jednym z tematów była zaprezentowana przez premiera Donalda Tuska nowa strategia migracyjna rządu, która uwzględnia czasowe zawieszenie prawa do azylu dla osób nielegalnie przekraczających naszą granicę.

Magdalena Biejat z Lewicy od początku przekonywała pozostałych rozmówców, że projekt godzi w podstawowe prawa człowieka. - To nie jest bufet, z którego możemy sobie wybrać to, co nam pasuje i smakuje, a resztę odrzucić. To wynika z naszej konstytucji i umów międzynarodowych, których jesteśmy stroną - mówiła.