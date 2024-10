"Prawicowi kamraci z nowym nabytkiem" - krótko podsumował, dodając do swojego wpisu hashtag "Tak dla CPK" pisany cyrylicą. Na reakcję Matysiak nie trzeba było długo czekać.

Posłanka Lewicy "przyłapana" z posłami Konfederacji

" Zapraszamy do dołączenia do zespołu , bo prawdą jest, że polską racją stanu są projekty infrastrukturalne takie jak np. CPK. Ważne ze względu na korzyści społeczne, gospodarcze, militarne" - zakończyła.

Paulina Matysiak odpowiada. "Nie dajcie się sekciarstwu"

W sobotę na profilu Matysiak ukazał się kolejny wpis, w którym jeszcze szerzej odniosła się do ostatniej sytuacji, pisząc, że rozmowy osób z różnych ugrupowań nie są "zbrodnią, tylko normalnością".

"Wśród moich znajomych (tych spoza polityki) są osoby o różnym światopoglądzie, różnym spojrzeniu na wiele spraw (często odmiennym niż moje), osoby, które w wyborach głosują na różne partie. Nie zmienia to faktu, że możemy się lubić, możemy się spierać i dyskutować, rozmawiać o polityce i innych sprawach" - zaznaczyła.

Nieoczekiwana wolta Pauliny Matysiak. Lewica zawiesiła posłankę

Wokół Pauliny Matysiak zrobiło się głośno, kiedy to wraz z posłem PiS Marcinem Horałą postanowiła ona w czerwcu założyć ruch "Tak dla rozwoju". Celem inicjatywy jest poparcie m.in. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i innych wielkich inwestycji. Co istotne, to właśnie Horała był pełnomocnikiem ds. CPK w rządzie Mateusza Morawieckiego.