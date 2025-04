Sprawa najpewniej trafi do Sądu Apelacyjnego dla stanu Massachusetts.

Oznacza to, że status prawny wspomnianych migrantów na ten moment pozostaje bez zmian , co pozwala im na przebywanie na terenie Stanów Zjednoczonych.

Sprawa pół miliona migrantów z Haiti, Nikaragui, Kuby oraz Wenezueli ciągnie się od 2022 roku, kiedy to administracja prezydenta Joe Bidena nadała im status prawny umożliwiający legalny wjazd na teren USA .

W marcu 2025 roku Donald Trump poinformował o cofnięciu decyzji poprzednika . Ta została jednak wstrzymana orzeczeniem sędzi Indiry Talwani. I to w ostatnim momencie.

Migranci w USA. Sąd do Trumpa: Błędna interpretacja przepisów

Bo status prawny wskazanych wyżej osób - zgodnie z decyzją Donalda Trumpa - przestałby obowiązywać od 24 kwietnia . Od tego dnia mogłyby one zostać poddane masowym deportacjom, które od początku urzędowania zapowiada republikańska administracja.

W uzasadnieniu do orzeczenia wstrzymującego rozporządzenie Donalda Trumpa sędzia Indira Talwani wskazała na błędnie rozumianą - i stosowaną - interpretację przepisów prawa migracyjnego przez republikanów.

W ocenie sądu deportacjom można poddać osoby niebędące obywatelami Stanów Zjednoczonych - warunkiem jest jednak ich nielegalny wjazd na teren USA . Rozporządzenie prezydenta nie obejmuje jednak tych osób, które dostały się do Ameryki w sposób legalny, na mocy decyzji wykonawczych wcześniejszej administracji.

Zgodnie z obowiązującym w Stanach Zjednoczonych prawem od orzeczenia Sądu Federalnego administracja Donalda Trumpa będzie mogła odwołać się do Sądu Apelacyjnego dla Massachusetts .

Przypomnijmy, jeszcze przed wygraną w wyborach prezydenckich Donald Trump zapowiadał "rozprawienie się" z nielegalną migracją w USA. Słowa dotrzymał i od 20 stycznia przystąpił do działania.

W tym celu powołał się w marcu m.in. na przepis prawny z końcówki XVIII wieku , który zezwala na deportację cudzoziemców bez przechodzenia przez ścieżkę proceduralną. Dotychczas zapisy te były stosowane tylko w czasie wojny i dotyczyły one migrantów z państw, które prowadzą agresywne działania względem USA - ostatni raz były one stosowane w czasie II wojny światowej.

Decyzję Trumpa na początku kwietnia podtrzymał Sąd Najwyższy USA, który tym samym zezwolił republikańskiej administracji na deportację 200 Wenezuelczyków do Salwadoru. Zdaniem Donalda Trumpa byli oni podejrzewani o przynależność do gangu Tren de Aragua. Przyznano im jednak prawo do odwołania się od tej decyzji.