Wiceprezydent USA w wywiadzie dla UnHerd kolejny raz krytycznie wypowiedział się na temat prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jak przypomniał, od 2022 roku potępiał Rosję, ale "od tego czasu próbował także zrozumieć strategiczne cele obu stron, by znaleźć rozwiązanie".

- To nie znaczy, że moralnie wspierasz Rosję lub popierasz pełnoskalową inwazję , ale trzeba zrozumieć, jakie są ich strategiczne 'czerwone linie', w taki sam sposób możesz usiłować zrozumieć, że Ukraińcy chcą się wydostać z tego konfliktu - powiedział.

J.D. Vance do Zełenskiego: To absurd

- To absurd, że Zełenski mówi amerykańskiej administracji, która utrzymuje jego rząd i wysiłek wojenny, że jesteśmy w jakiś sposób po stronie Rosjan - zaznaczył Vance, dodając, że "taki rodzaj narracji nie jest produktywny".

Wiceprezydent w ten sposób kolejny raz powielił tezę, że to jedynie USA, biorą na siebie odpowiedzialność finansową za wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją.

Krytyczne słowa wiceprezydenta USA odnosiły się do słów Zełenskiego wypowiedzianych w rozmowie ze stacją CBS News na początku kwietnia. Prezydent Ukrainy wskazał wtedy, że " rosyjski punkt widzenia przeważa w USA ".

- To pokazuje ogromny wpływ rosyjskiej polityki informacyjnej w Ameryce, na politykę Stanów Zjednoczonych - mówił.

Prezydent Zełenski zwracał także uwagę, że niektórzy w USA nadal wierzą, że Rosjanie nie są agresorami i że to nie Rosja rozpoczęła wojnę .

Przypomnijmy, że podczas ostatniej wizyty w USA prezydenta Ukrainy doszło do awantury w Gabinecie Owalnym. - Uważam, że to niegrzeczne, że przychodzisz do Gabinetu Owalnego i próbujesz toczyć spór - zarzucał Vance Zełenskiemu w trakcie wspólnej konferencji z udziałem Donalda Trumpa.