Siergiej Naryszkin podkreślił, że "służby bezpieczeństwa Rosji i Białorusi są gotowe do proaktywnego działania, biorąc pod uwagę, zwiększoną eskalację ze strony Europy w związku z Ukrainą ".

W rozmowie z dziennikarzami w Mińsku Naryszkin odniósł się także do kwestii Ukrainy, która - w jego ocenie - nie jest zainteresowana pokojem.

W ocenie dyrektora służby zagranicznego wywiadu, jak podaje BelTA, jest to "wyraźny kontrast w porównaniu do tego, co było za czasów poprzedniej administracji prezydenta Bidena".