Adam Bodnar w oświadczeniu mówił o procesie rozliczeń, który trwa od stycznia tego roku. Wspomniał o raportach NIK i działaniach dziennikarzy, którzy pomagają w ujawnianiu afer. Wspomniał o 20 postępowaniach, w tym dot. Funduszu Sprawiedliwości. - Mówię o tym sprawach, żeby pokazać, z jaką skalą się mierzymy, jaka to odpowiedzialność - podsumował minister. Następnie szef resortu stwierdził, że "nikt nie powinien liczyć na grubą kreskę". Reklama

Adam Bodnar o aferze w Funduszu Sprawiedliwości. "Charakter międzynarodowy"

Bodnar odniósł się następnie do największej afery ostatnich dni - ws. Funduszu Sprawiedliwości. - W dniu 12 lipca Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego, prokuratorzy zaczęli działać, przedstawiono mu zarzuty - mówił.

Jednak adwokat polityka - mec. Bartosz Lewandowski - podkreślał, że jego klient nie może być aresztowany ze względu drugi immunitet, który przysługuje posłowi jako członkowi Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Bodnar powiedział w tym kontekście, że jego zespół przygotował dwie opinie, z których wynika, że fakt ten nie wyklucza działań prowadzony wobec Romanowskiego.

- Prokuratur krajowy poinformował mnie, że zwróci się do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - dodał minister, przyznając, że korespondencja ta zaważy na dalszych ruchach prokuratury. Adam Bodnar podsumował, że "sprawa ta nabiera charakteru międzynarodowego".

Na pytanie dziennikarki o to, czy może dojść do kolejnego zatrzymania Romanowskiego na podstawie tych samych zarzutów, stwierdził, że "będą analizowane postanowienia sądu". - Mamy nieprawomocne postanowienie sądu pierwszej instancji, to będzie przedmiotem wyjaśnień, potem druga instancja i analiza korespondencji z ZPRE. Być może potem będziemy wnioskować o uchylenie immunitetu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy - odpowiedział Bodnar. Reklama

Rozliczenia Adama Bodnara. Michał Dworczyk może stracić immunitet

- Immunitety polityków nie mogą oznaczać bezkarności osób, które łamały prawo. Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, prokuratura z determinacją będzie pracowała, by stanął przed obliczem niezwisłego sądu - podkreślił Adam Bodnar.

Minister przyznał też, że "na pewno kierowane będą kolejne wnioski o uchylenia immunitetów do Sejmu oraz Parlamentu Europejskiego". - Chciałbym poinformować, że jeden z takich wniosków, który zostanie skierowany w najbliższym czasie będzie dotyczył Michała Dworczyka - przekazał szef resortu.

- To jest wniosek związany z manipulacją jego skrzynką mailową. Ten wniosek został już skierowany do Sejmu RP, ale w związku z tym, że pan Dworczyk w międzyczasie został wybrany do Parlamentu Europejskiego, to sprawą tą będzie musiała się zająć odpowiednia komisja regulaminowa PE, a następnie sam PE - dodał.

Pierwszy wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Michała Dworczyka do odpowiedzialności karnej trafił do Sejmu 7 czerwca. Nie został jednak rozpatrzony przez izbę, ponieważ 9 czerwca polityk został wybrany do Parlamentu Europejskiego. Jak wówczas informowała rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak, w postępowaniu, które nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez Dworczyka przestępstwa. Reklama

W ocenie prokuratury było to utrudnianie przez Dworczyka postępowania karnego prowadzonego w śledztwie w sprawie nieuprawnionego dostępu do skrzynki mailowej (tzw. afera mailowa), które miało polegać na udzieleniu dostępu do jego prywatnej skrzynki mailowej "ustalonym osobom i nakazanie im dokonania trwałego usunięcia wiadomości e-mail wysyłanych z tej skrzynki we wskazanych przedziałach czasowych".

Śledztwo dotyczące tzw. afery mailowej - jak przypomniała prok. Adamiak - prowadzone jest "w sprawie pozyskania danych w postaci loginu i hasła umożliwiających nieuprawniony dostęp" do wiadomości ze skrzynki mailowej Dworczyka, szefa KPRM w latach 2017-2022.

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!