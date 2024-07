"Poseł Marcin Romanowski jest człowiekiem wolnym na mocy decyzji Sądu" - obwieścił we wpisie opublikowanym w serwisie X adwokat Marcina Romanowskiego, Bartosz Lewandowski.

Decyzja sądu ws. Marcina Romanowskiego. Lawina komentarzy w sieci

Podczas nocnego posiedzenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa wydano decyzję o odrzuceniu wniosku o tymczasowy areszt dla posła Suwerennej Polski, skierowanego przez Prokuraturę Krajową. Postanowienie zapadło tuż przed północą. Reklama

Wkrótce po ogłoszeniu informacji, sieć zalała fala komentarzy, głównie ze środowiska obozu Prawa i Sprawiedliwości. Politycy nie kryją radości z powodu nieoczekiwanego obrotu spraw, a fiasko prokuratury nazywają wprost "totalną kompromitacją".

"Ciężka noc dla uśmiechniętych serduszek. Siłą przejęli media, wtargnęli do prokuratury, dokonują zamachu na KRS i Trybunał Konstytucyjny, uwięzili niewinne osoby, torturowali księdza i chcieli wsadzić do więzienia posła z immunitetem. Dziś doznali ciężkiej porażki" - czytamy na profilu posła Suwerennej Polski, Michała Wójcika.

Wpis w podobnym tonie pojawił się również u europosła Jacka Ozdoby. Polityk przypomniał również o "bezprawnym przetrzymywaniu" ks. Michała Olszewskiego. "Postępowanie karne wobec prokuratorów to kwestia czasu. Doszło do złamania szeregu przepisów, stosowania tortur, bezprawnego działania, przekroczenia uprawnień. Wszystko wspólnie i w porozumieniu" - oburzał się Ozdoba.

"A taki był pewny siebie i rozwalony w fotelu opowiadał, jak to będą zatrzymywać i składać wnioski aresztowe, Bodnar, Korneluk i reszta tej skompromitowanej ekipy - do dymisji" - apelował były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Reklama

"Prokuratorzy i rządzący jak z czasów stanu wojennego" - czytamy we wpisie europosła PiS Macieja Wąsika. Michał Woś, któremu odebrano immunitet poselski jeszcze przed Romanowskim spekulował natomiast, że "ktoś się wścieknie".

Głos zabrał również zastępca prokuratora generalnego prok. Michał Ostrowski. Działania w sprawie aresztowania Marcina Romanowskiego nazwał "polityczną zemstą". "Totalna kompromitacja prokuratury! Korneluk do dymisji. Kolejny zespół śledczy powinien zostać powołany do zbadania i rozliczenia karnego zespołu nr 2. Żądza politycznej zemsty rozum wam odebrała, wy prokuratorzy od Korneluka. Jak macie u siebie takiego Mraza, to niech jutro składa swoje wyjaśnienia, niech korzysta z 60-tki" - czytamy we wpisie prokuratora w serwisie X.

Zaskakujące komentarze po stronie obozu rządzącego

Pierwsze komentarze pojawiają się również ze strony członków i sympatyków koalicji rządzącej. Również i tu nie brakuje mocnej krytyki.

"Co nagle, to po diable..." - napisała Paulina Matysiak z partii Razem.

"Jeśli wyrok sądu utrzyma się i Romanowski pozostanie na wolności, oznaczać to będzie kompromitację prokuratury, bo duża część opinii publicznej uzna, iż świadczy to o niewinności tego osobnika. To gorzej, niż zbrodnia. To błąd" - orzekł były eurodeputowany Marek Migalski. Reklama

Senator Marek Borowski powołał się natomiast na art. 73 Regulaminu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, argumentując że Marcin Romanowski "nie ma żadnych podstaw, aby zasłaniać się immunitetem RE".

"Panu Romanowskiemu nie udało się ukryć za immunitetem poselskim, więc teraz próbuje ukryć się za immunitetem Rady Europy. Pewnie trochę to potrwa, ale sprawiedliwości stanie się zadość" - zapowiedział.

Podobną nadzieję wyraził również w Polskim Radiu Marcin Kierwiński. "Ta decyzja sądu nie zwalnia pana Romanowskiego z odpowiedzialności za to, co robił i prędzej czy później pan Romanowski odpowie za wszelkie zło, które wyrządził Polsce i Polakom tak, a nie inaczej traktując Fundusz Sprawiedliwości" - stwierdził europoseł KO.

Roman Giertych o odrzuceniu wniosku o areszt dla Marcina Romanowskiego. "Kompromitacja Prokuratury Krajowej"

Gorzkich słów Prokuraturze Krajowej nie szczędził również poseł KO Roman Giertych. "Przez setki godzin pracowaliśmy nad sprawą FS. Od miesięcy czekaliśmy na wnioski o uchylenie immunitetów, które prok. Korneluk zapowiadał od marca. Dziś główny podejrzany wychodzi na wolność, bo PK zapomniała złożyć wniosek o uchylenie immunitetu do RE. Kompromitacja PK" - napisał wkrótce po ogłoszeniu decyzji sądu. Reklama

W serii kolejnych wpisów wzywał do "oczyszczenia prokuratury" i wskazywał na rozbieżność opinii dotyczących ważności immunitetu europoselskiego Marcina Romanowskiego. "I żeby było jasne. Sprawa tego immunitetu jest bardzo złożona i profesorowie prawa wypowiadali się dzisiaj różnie. Nie wykluczam, że sąd II instancji zmieni decyzję sądu rejonowego. Bez względu jednak na to, należało złożyć wniosek do RE. Prokuratura uniknęłaby kompromitacji" - czytamy na profilu Giertycha.

Marcin Romanowski wolny. Prawnik posła zapowiada kroki prawne

- Mamy do czynienia z absolutnym skandalem, wspólnie z mecenasem będziemy kierować zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prokuratorzy wiedzieli, że przysługuje mi immunitet - komentował Marcin Romanowski krótko po opuszczeniu sądu. Jak dodał, pozbawienie go wolności było bezprawne.

Pismo w sprawie immunitetu europosła wystosował Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. "W odpowiedzi na moją skargę oficjalnie uznał, że poseł Marcin Romanowski jest objęty immunitetem" - informował adwokat Bartosz Lewandowski, dodając że działania prokuratury to "kompromitacja na skalę międzynarodową". Reklama

Prawnik zapowiedział podjęcie kroków prawnych. "Składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z bezprawnym pozbawieniem wolności posła i przekroczenie uprawnień" - zadeklarował.

