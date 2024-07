We wtorek, krótko przed północą, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, zdecydował o wypuszczeniu posła PiS Marcina Romanowskiego . Powodem - jak podał sam zainteresowany - był chroniący go immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy .

Romanowski na wolności. Giertych: To kompromitacja Prokuratury Krajowej

"Nie wykluczam, że sąd II instancji zmieni decyzję sądu rejonowego . Bez względu jednak na to, należało złożyć wniosek do RE. Prokuratura uniknęłaby kompromitacji" - zaznaczył Giertych.

Marcin Romanowski na wolności. Sąd zdecydował o wypuszczeniu posła

Późnym wieczorem sąd wyznaczył jednak pilne, na godz. 23.30, posiedzenie dotyczące Romanowskiego, który dotarł tam w konwoju z izby zatrzymań ok. godz. 23.50. Tuż przed północą o jego zwolnieniu jako pierwszy poinformował pełnomocnik polityka mec. Bartosz Lewandowski. Wcześniej we wtorek, po uzyskaniu oficjalnego pisma ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie immunitetu Romanowskiego, adwokat przedstawił je sądowi tuż po zakończeniu popołudniowego posiedzenia.

- To jest sytuacja bezprecedensowa. Nie chodzi tutaj o mnie, tylko chodzi o polskie państwo, które doznało bardzo poważnego uszczerbku na arenie międzynarodowej, doprowadzając do sytuacji jawnie bezprawnego zatrzymania członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To jest sprowadzenie Polski do statusu państwa trzeciego świata przez rząd Donalda Tuska, przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i tych wszystkich, którzy uczestniczyli w tej rzeczywiście zorganizowanej grupie przestępczej - powiedział Marcin Romanowski tuż po wyjściu z gmachu sądu.