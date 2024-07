- Nie możemy mówić o jakiejkolwiek kompromitacji. Stanowisko prokuratury nie jest stanowiskiem odosobnionym - zapewnił prokurator krajowy Dariusz Korneluk, odnosząc się do sprawy posła Marcina Romanowskiego. Pytany, czy poda się do dymisji, podkreślił, że "jeśli popełnił błędy, poniesie odpowiedzialność i to z własnej inicjatywy". Prokurator zapowiedział też konsultacje z przewodniczącym Rady Europy.