Przeciętny obywatel - jeśli rzeczywiście słucha tego, co mówią mu politycy i eksperci - powinien żyć w przeświadczeniu, że za kilka lat Putin napadnie na kolejne kraje, a celem jego ataku może być także Polska. Jest więc słusznie namawiany, by przygotował się na szkolenia wojskowe; by zrozumiał konieczność wydawania publicznych pieniędzy na zbrojenia; by zdał sobie sprawę z grozy sytuacji.