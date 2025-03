Psy jednak nie istniały. Sąd skorygował błąd niemieckich urzędników

Miasto Hilden na wschodzie Niemiec wycofało opodatkowanie mieszkańca za psy, których nie miał. Marianus Krall zamieszczał zdjęcia psów rodziny i znajomych na Facebooku, przez co urzędnicy uznali, że to jego czworonogi. Po latach sąd rozwiązał spór na korzyść Kralla, a on sam z irytacji sprawą postanowił kandydować na burmistrza miasta.