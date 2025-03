USA zaostrzają politykę migracyjną. Sądy blokują ruchy Trumpa

Mowa o tych przypadkach, gdy migranci mają przejść szybką deportację do krajów innych niż te, które zostały zidentyfikowane podczas postępowania imigracyjnego , bez możliwości odwołania się w przypadku gdy wyjazd wiązać się będzie z prześladowaniami bądź torturami.

Administracja Trumpa twierdzi, że gang, przeprowadził "nieregularną wojnę" w USA i że wjazd członków do USA jest inwazją, uzasadnioną użyciem prawa, a przebywanie w kraju podejrzanych jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego.

Agencja Reuters przypomina, że do tej pory USA trzykrotnie użyły ustawy o wrogach : podczas wojny w 1812 roku, a także podczas I i II wojny światowej, gdy z kraju deportowano imigrantów, pochodzących z Japonii, Włoch i Niemiec.

USA. Donald Trump zarządził deportacje rzekomych członków gangu. "Robię tylko to, czego chcieli ode mnie wyborcy"

W połowie marca Trump zarządził aresztowanie i deportację wszystkich wenezuelskich migrantów powyżej 14. roku życia, podejrzanych o członkostwo w Tren de Aragua. Następnego dnia władze Salwadoru informowały, że do kraju przybyło ponad 200 domniemanych członków gangu Tren de Aragua i 23 domniemanych członków gangu MS-13. Do wywiezienia doszło, gdy obowiązywała, wydana przez sąd, tymczasowa blokada deportacji.

Na wezwanie sędziego Boasberga do wyjaśnień administracja Trumpa powiadomiła, że sędziowie federalni nie mają uprawnień do blokowania deportacji, a ministerstwo sprawiedliwości zapewniało, ze nie doszło do naruszenia zakazu.