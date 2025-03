"Najdłuższe trzy minuty" w życiu. Wstrząsająca relacja z Mjanmy

- Ruszały się meble i żyrandole. Pękały szyby w oknach. To nie jest pierwsze trzęsienie ziemi, jakie pamiętam. W ciągu ostatnich 30 dni ziemia trzęsła się tu co najmniej dwukrotnie. Dzisiaj jednak czułam, że to jest o wiele silniejsze. Ludzie wybiegali ze swoich domów. To były bardzo długie trzy minuty. Bałam się - mówi Min, etniczna Chinka, która pracuje w jednej z agencji turystycznych w Rangun.