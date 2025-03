Prezydent wskazuje na premiera. Pyta o "tajny plan Berlina"

Prezydent Andrzej Duda w piątek wieczorem zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym zwrócił się do premiera Donalda Tuska. " Pan premier Tusk bardzo lubi ostatnio chwalić się ochroną granicy. Ale tylko wschodniej - czyli tej, którą wcześniej umocniliśmy mimo jego protestów i ataków polityków PO" napisał prezydent.

"Teraz moje pisemne pytania o granicę zachodnią i groźbę sprowadzania do Polski nielegalnych migrantów z Niemiec bardzo zdenerwowały premiera. Czy dlatego, że musi wykonać 'tajny plan' Berlina, o którym piszą sami Niemcy? " - dodał.

We wpisie prezydent zamieścił link do materiału niemieckiego portalu Welt. Pojawiają się w nim doniesienia o tym, że " szef CDU Friedrich Merz współpracuje z sąsiednimi krajami nad 'tajnym planem' odrzucenia osób ubiegających się o azyl na granicy ".

Ustawa azylowa. Apel premiera do prezydenta

Wcześniej o podpisanie rozporządzenia, dotyczącego czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, apelował podczas posiedzenia rządu, premier. - Cały czas czekamy na pana podpis. To rozporządzenie jest gotowe. Gdyby pana podpis się pojawił choćby dzisiaj rano, w tej chwili przyjęlibyśmy to rozporządzenie - apelował Donald Tusk.